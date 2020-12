Asia Bragonzi, a Tuttosport, racconta la forte emozione di aver vinto il Golden Girl di Tuttosport.



IL PREMIO - "Una grande gioia, ma anche un po’ di incredulità, ci ho messo qualche giorno a realizzare che questo riconoscimento fosse veramente mio. E ho telefonato subito a mamma Cristina".



LA MADRE - "Oggi lei è la mia più grande tifosa, però in casa non c’è mai stata la passione per il calcio e io stessa l’ho coltivata inizialmente all’oratorio: sono cresciuta nella società del mio paese, Montodine, in provincia di Cremona, dove sono rimasta fino a quando ho potuto giocare nelle squadre maschili. Poi una breve parentesi al Fanfulla, in Serie C, e infine l’approdo alle giovanili dell’Inter nel 2014, dove sono rimasta per 4 anni".



LA CHIAMATA JUVE - "In quel biennio ho cambiato ruolo, sono arrivata come attaccante esterno e mi sono ritrovata a fare la prima punta. Io, nata come difensore centrale…. Se l'ho accettato subito? Inizialmente no, preferivo correre. Ma adesso sono molto felice e credo di essere nel posto giusto".



IL RICORDO - "Le due vittorie al Viareggio con la Primavera, ma soprattutto l’esordio in Serie A contro l’Orobica. Era la sera del 31 ottobre 2018. Nazionale? Quello al torneo internazionale di La Manga del 2019: ero sotto età, sono entrata nella gara contro la Francia e dopo dieci minuti ho realizzato il gol del definitivo 2-0. Non solo la Nazionale non batteva le transalpine da 8 anni, ma quello era anche il giorno del mio 18° compleanno".



VERONA - "Ho trovato un ambiente accogliente e stimolante, la società punta sui giovani e questo mi ha permesso di trovare sempre spazio, anche grazie al tecnico Matteo Pachera che ha creduto subito in me. È il posto ideale per me in questo momento. La Serie A quest’anno è molto avvincente, non esistono squadre materasso: l’obiettivo è la salvezza, ma io credo che questo gruppo possa puntare a qualcosa di più".



RIFERIMENTI - "Ruberei le caratteristiche di Cristiana Girelli. Ho avuto giocato con lei e sono rimasta affascinata. Ha qualità incredibili. Nel calcio femminile non ho un idolo, ma lei è la mia fonte di ispirazione. Nel maschile? Paulo Dybala rappresenta l’essenza a livello tecnico. Quando è in forma è il più forte in assoluto".



GUARINO - "Mi ha seguito sin dalle prime esperienze in Nazionale giovanile e poi l’ho ritrovata alla Juventus: grazie a lei sono cresciuta molto sotto tanti aspetti, non solo legati al calcio. È stata lungimirante posizionandomi al centro dell’attacco e mi ha regalato l’esordio in Serie A".