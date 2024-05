Simone, ex portiere di squadre come il Genoa e il Perugia, ha condiviso i suoi pensieri durante una trasmissione su TMW Radio. Al centro dei suoi commenti c'è Gian Piero Gasperini, l'allenatore dell'Atalanta, finalista in Europa League e Coppa Italia."L'Atalanta è al top oggi. Gasperini sa sempre come motivare la squadra ogni anno, anche quando perde dei pezzi. Meriterebbe di allenare una grande squadra. Gli auguro di poter guidare la Juventus o il Milan. Alla Juve sarebbe speciale, sarebbe come tornare a casa. Sarebbe un percorso interessante. Bisognerebbe che Juve, Milan e Inter prendessero esempio da come si gestisce una società, anche dal punto di vista della sostenibilità. Io lo premierei pienamente anche se non dovesse vincere una delle due coppe", ha aggiunto Braglia."Se la Juventus lo chiamasse, io ci andrei. Anche Ferguson ha vinto e è rimasto a lungo allo United. Mi piacerebbe che Gasperini restasse ancora a Bergamo, ma se davvero arrivasse la chiamata della Juve, il luogo dove è nato, prenderei in considerazione l'opportunità".