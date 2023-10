Stefano Braghin ha reso omaggio alla calciatrice bianconera Linda Sembrant per le 100 presenze collezionate con la maglia della Juve.'Questa è la testimonianza di una grande calciatrice che ha contribuito a fare la storia del nostro progetto. Ha vinto tanto, ma soprattutto ha insegnato tanto a tutti, sia alle giovani che alle meno giovani. Per me lei è un modello e averla qui è un tributo a qualcosa di importante che ha fatto per noi e che magari continuerà a fare anche in futuro in altre vesti'.