Le parole di Stefano Braghin a La7:



FINALE - "Siamo ormai a 26 partite, abbiamo giocato tantissimo. Questa è una finale in una bellissima cornice, ha il fascino della sfida secca. È un altro passo in avanti per il calcio femminile."



GUARINO-MONTEMURRO - “Spesso i tifosi ragionano nel presente come è giusto, quando va bene non cambierebbero mai. Come dirigenti abbiamo l’onere di dover pensare al futuro e immaginare scenari non ancora immaginati. Sembrava la cosa giusta senza togliere nulla a chi ha fatto un lavoro straordinario. Siamo qua anche per il suo lavoro. Il campo è giudice, non ci illudiamo di aver raggiunto nulla”