Le parole di Stefanoin conferenza stampa:"Sul mercato siamo intervenuti in tutti i settori, in attacco 2 calciatrici funzionali al tipo di progetto tattico come Cantore che torna dall'Erasmus e Beerensteyn che ha grande esperienza internazionale e ha sempre voluto la Juventus. Staskova aveva l'esigenza di avere un'esperienza diversa, l'abbiamo congedata facendole gli auguri. A centrocampo abbiamo inserito una delle migliori al mondo, per storia, esperienza e trofei. Non riusciamo a trovarle casa perché non c'è abbastanza spazio per tutti i trofei. Avevamo bisogno di esperienza, fisicità e tecnica, lei ha tutte e tre le cose, ed è un punto di riferimento per le giovani".