Le parole di Stefano Braghin, Head of Juventus Women, ad un convegno sul tema dello sviluppo del calcio femminile in Italia, svoltosi all'interno dello Juventus Stadium:



"Porto i saluti della società e di tutti i dirigenti in viaggio verso Roma dove la squadra maschile giocherà la finale di Coppa Italia. Il nostro è un lavoro partito cinque anni fa: abbiamo raccolto oltre quello che pensavamo, ma c'è ancora tanta strada da fare e lavorare. L'importante è non sedersi sugli allori e continuare a lavorare. Come Juventus abbiamo sempre pensato che il calcio sia uno solo, a prescindere da chi lo giochi".