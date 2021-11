Stefano Braghin, direttore della Juventus Women, ha così commentato alla Uefa la vittoria per 2-0 sul campo del Wolfsburg in Champions League femminile:Per noi è una serata fantastica, facciamo questo lavoro per vivere certe emozioni. Che però dobbiamo essere in grado di tenere sotto controllo.""Cinque anni fa, quando il Wolfsburg aveva vinto già tanti trofei, la Juve Women nemmeno esisteva. Abbiamo fatto molta strada ma non è ancora abbastanza: ciò che abbiamo compiuto oggi deve darci la fiducia per ciò che realizzeremo domani".