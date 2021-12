Nella sua intervista a JTV, il direttore della Juventus Women Stefano Braghin ha stilato gli obiettivi della squadra femminile bianconera per il 2022: "Ci aspettiamo quello che ci si deve aspettare quando si tratta della Juventus: vincere tutto ciò che è possibile e fare il massimo per raggiungere gli obiettivi. La competitività del calcio femminile italiano è in crescita e le nostre aspettative si alzano di conseguenza. L'anno prossimo dovremo fare ancora meglio quello che abbiamo fatto fino a oggi. In Europa cambieranno gli scenari: grazie a questa stagione siamo passati dal 33esimo al 18esimo posto nel ranking Uefa e abbiamo aiutato la Serie A a portarsi al 7° posto, vicina a quel sesto posto che eviterebbe i preliminari. Speriamo di aiutare tutto il movimento e che altre squadre italiane portino punti. Dobbiamo consolidare lo standing in Italia e continuare la scalata in Europa".