Stefano Braghin, responsabile del progetto Juventus Women, ha parlato ai microfoni de Il Corriere Torino dal ritiro di Aymavilles in Valle D'Aosta:



FUTURO - "L’importante è consolidare. Vincere uno scudetto non è semplice, difenderlo è ancora più difficile, noi ci siamo già riusciti ma sarà sempre un’impresa anche se il nostro obiettivo resta quello di vincere in Italia. E di fare esperienza in Champions".



BONANSEA - "Sono rimaste tutte, questo è già un successo, c’è grande attaccamento alla maglia. Una menzione particolare la merita Bonansea, dire no al Lione non è mai facile".



MERCATO - "In difesa c’è la svedese Sembrant, ci manca solo una punta esterna. E occhio a Staskova, sarà la rivelazione del campionato".



EKROTH - "Ma quale prigione. Diciamo che è arrivata da semi-sconosciuta, ha vinto due titoli, è diventata testimonial Uefa. Ha sicuramente avuto dalla Juve molto più di quanto non abbia dato".