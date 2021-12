intervenuto a Juventus Tv, Stefano Braghin ha parlato del cambio sulla panchina della Juventus Women, l'avvicendamento tra Guarino e Montemurro: "La sua gestione è molto semplice, come la persona che è lui. Ha grandissime competenze calcistiche e conoscenza delle persone. E come avviene in genere con gli allenatori di levatura mondiale, lavorarci insieme è molto facile: lui rende semplici le cose difficili. In un mondo conservativo nel successo, in cui il presente bello non lo si vorrebbe mai cambiare, noi abbiamo fatto una scelta inusuale. Dato che non sono un tifoso ma un dirigente, devo sempre pensare a cosa sarà il futuro e crearlo: è il bello del nostro lavoro, con tutti i rischi che comporta. Dopo 25 anni che svolgo questo mestiere, di cui 10 in questo club, la buona fede e la serenità nelle scelte superano ogni paura. Mi sembrava che questo fosse il momento giusto per fare una cosa giusta per la Juve, e credo di averlo fatto. Vedendo lo stupore suscitato, ho capito che fosse una scelta più forte di quanto io avessi pensato: il tempo dirà se è stata una scelta giusta".