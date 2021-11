A JTV, Stefanoha parlato poco prima di Juve-Wolfsburg."Troviamo una delle squadre più forti d’Europa, che ha grande tradizione nel calcio femminile. Hanno grandissime campionesse in rosa e buona parte della nazionale tedesca, una delle migliori in tutto il mondo. Giochiamo a casa nostra e non abbiamo nulla da perdere, l’importante è dare il nostro meglio, anche se loro come il Chelsea, hanno qualcosa in più in noi. Io spererei che si potesse ripetere la partita contro il Chelsea, per fare sì che non sia stato un caso. Se riusciamo a consolidarci in questo palcoscenico sarebbe fondamentale"."Stiamo crescendo, mi sembra che le ragazze seguano i dettami dell’allenatore con grande dedizione e curiosità: è un calcio diverso, nuovo e quindi incuriosisce un po’ tutti".