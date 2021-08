Il direttore della Juventus Womenha parlato a Juventus TV pochi minuti prima del fischio d'inizio della partita di Champions League femminile tra Juventus Women e Kamenica Sasa. Ecco le sue dichiarazioni:– "Sappiamo di affrontare una partita importante, ma la squadra si è preparata bene. In campo internazionale le difficoltà di adattamento sono fisiologiche, ma si vivono sempre belle emozioni".– "Abbiamo provato una strada nuova per far si che il nostro progetto riparta con una dimensione diversa. Nei primi quattro anni è stato fatto un lavoro straordinario, ma noi vogliamo puntare in alto e migliorare sempre. Provare a tirare le somme dopo qualche settimana non è intellettualmente onesto".