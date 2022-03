Le parole di Stefano Braghin a Juventus Tv, prima del fischio d'inizio di Lione-Juventus Women:



LA VIGILIA - "Come le altre. siamo molto tranquilli. Questo è il modo migliore per tirare fuori tutte le nostre qualità. Abbiamo cercato di curare qualsiasi dettaglio e tutto ciò che dipende da noi per arrivare a fare questa partita senza rimpianti. Sappiamo che stiamo vivendo uno dei momenti più belli delle nostre carriere, quindi siamo contenti"



AVVERSARIE - "La squadra è cresciuta molto nel tempo, le calciatrici hanno raggiunto un livello importante. Abbiamo vinto solo il primo tempo. Penso che il 18 di agosto, quando abbiamo giocato la prima gara contro le macedoni se ci avessero detto che saremmo arrivati qui ci avrebbero invitati alla calma. Oggi giochiamo con la squadra più forte del mondo, che recupera il portiere e l’attaccante più forte del mondo. A casa loro e con 20mila persone: cosa c’è di più bello di provare a rovinargli la festa"



MENTALITA' - "Mi piacerebbe vedere che giochiamo il nostro calcio senza farci condizionare dagli avversari, con grande umiltà e sacrificio e senza snaturarci. Vogliamo essere propositivi, perchè nel divertimento non ci deve essere paura. Bisognerà avere tanta resilienza"