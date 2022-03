Le parole di Stefano Braghin a Dazn, prima di Lione-Juve Women:



"Un bel momento, coronamento di un gran percorso, delle ragazze e di tutti quelli che lavorano alle spalle. Un premio per tutti, speriamo sia una tappa di un percorso ancora più bello. Partite come queste non c'è bisogno di parlare, parla l'intensità negli allenamenti in questi giorni. Le mie parole avrebbero rotto un incantesimo che si è creato in queste settimane".