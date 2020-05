L'ex giocatore della Juventus, Liam Brady ('80-'82 in bianconero) ha parlato così a Rai Radio 1 della corsa Scudetto: "La Lazio è sbucata dal nulla, nessuno credeva che potesse giocarsi il campionato. Fa bene per il calcio italiano vedere una squadra che possa lottare con la Juventus per il titolo, anche se penso che i bianconeri, coi campioni che hanno in rosa, alla fine vinceranno ancora. Mi dispiace anche dirlo, però farebbe bene al calcio italiano la vittoria del campionato di una squadra diversa dalla Juve"