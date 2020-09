7









Continua il braccio di ferro tra Arek Milik e il Napoli con la Juve che si trova ora tra l'incudine e il martello. Come vi abbiamo raccontato in questa settimana gli accordi della Juve con la Roma e Dzeko sono sistemati, così come quelli tra Roma, Napoli e Milik. Però, c'è un però. Che non è di poco conto. Il polacco deve sistemare alcune pendenze col club azzurro e nessuno dei due ha voglia, in questa fase, di fare un passo indietro. Balla un milione di euro, relativo a due multe ricevute da Milik nella passata stagione: quella dell'ormai famoso ammutinamento e quella relativa ad una sponsorizzazione fatta dall'attaccante ad un ristorante polacco di sua proprietà. De Laurentiis non fa sconti, Milik neanche. Non vuol rinunciare neanche ad un euro, cosa che invece ha dovuto fare Allan prima di firmare con l'Everton. E intanto il tempo scorre. In tutto questo si sono inserite anche le visite di Arek in Austria per testare le condizioni del ginocchio infortunato tre anni fa e la richiesta della Roma di modificare i termini dell'accordo per i tempi che si allungano. Forse, fuori tempo massimo.



DZEKO - La Juve pagherà 16 milioni di euro, bonus compresi, per l'attaccante bosniaco che ne riceverà 7,5 per le prossime due stagioni. Restano però da risolvere i problemi tra il Napoli e Milik ma il tempo scorre inesorabile e la Juve, riporta Calciomercato.com, sta iniziando a perdere la pazienza. I bianconeri non vogliono scherzi e per questo si sono già tutelati coi piani B e C. Bloccato Olivier Giroud che per 5 milioni di euro può lasciare il Chelsea e nelle ultime ore sono ripresi anche i contatti per Moise Kean che potrebbe arrivare a prescindere da Dzeko se la Juve troverà un accordo con l'Everton che apre solo al prestito oneroso con obbligo di riscatto. Sullo sfondo resta Luis Suarez, che resta però un obiettivo difficilissimo per le tempistiche legate al passaporto, come confermato da Pirlo. In tutto questo Dzeko aspetta la Juve, vuole la Juve, e aspetta il via libera per firmare con i bianconeri ma alla Continassa stanno iniziando a perdere la pazienza.