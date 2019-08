Continua il braccio di ferro tra l'Inter e Mauro Icardi con il club nerazzurro che non ha intenzione di fare passi indietro. L'attaccante argentino si può allenare ad Appiano Gentile con i compagni di squadra, ma non può prendere parte alle sedute di tattica di Antonio Conte. Il tutto nonostante una lettera scritta e firmata dall'avvocato di Icardi in cui si chiedeva all'Inter il reintegro completo in rosa anche durante quella parte così delicata degli allenamenti. Secondo Il Corriere della Sera, il club nerazzurro è rimasto irremovibile. Icardi resta fuori dal progetto e dagli allenamenti tattici di Conte.