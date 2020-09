Matuidi e Higuain sono andati entrambi all'Inter Miami, manca ora soltanto un esubero da riuscire a rescindere: Sami Khedira. Il più ostico dei tre, anche perché contrariamente al Pipita, che si sentiva effettivamente vicino al capolinea, lui si sente invece ancora in grado di dare tanto alla causa di una grande squadra. Questo ci spiega Calciomercato.com, che poi va a fondo con i dettagli della trattativa tra la Juventus e il 33enne centrocampista tedesco.



CON LA JUVE - Khedira è definitivamente fuori dal progetto, e la Juve per convincerlo a risolvere il contratto, che scadrebbe l'anno prossimo, sta alzando la buonuscita avvicinandosi alla metà del suo stipendio: la proposta del club è di 2,5 milioni di euro, sui 6 di ingaggio che il giocatore percepisce a stagione e che ha inizialmente chiesto per liberarsi. Inoltre ci sono sul piatto le commissioni per gli agenti, che da contratto ammonterebbero a 850 milioni.



DOPO LA JUVE - Ma dove andrebbe Khedira una volta lasciata la Juve? Roma in vantaggio sull'Inter, si parla anche di Paris Saint-Germain e Manchester United. Ma ci sono pure sirene turche, qatariote e statunitensi... e prima o poi, dovrà accettare una nuova destinazione, perché in bianconero per lui non c'è più posto.