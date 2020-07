2









Rigori sì, rigori no. Chissà se le diatribe innescate dal boom di penalty fischiati per falli di mano in questo campionato, culminate con quelli in favore della Juve sabato sera contro l'Atalanta, hanno finito per avere qualche conseguenza in Inter-Torino, attualmente all'intervallo sul punteggio di 0-1. Al minuto 38, infatti, il difensore nerazzurro Bastoni ha deviato col braccio destro un pallone arrivato nella propria area di rigore. Il braccio era molto vicino al corpo, sia chiaro, ma in ogni caso un minimo movimento c'è stato, dato che quando la palla era partita Bastoni aveva le braccia dietro la schiena, per poi staccarle leggermente. Quel tanto che è bastato per deviare il pallone, senza che però l'arbitro Massa fischiasse alcunché.