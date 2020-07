Ci eravamo disabituati ai falli di mano in area di Matthijs de Ligt, vera e propria costante di un inizio campionato incerto per l'olandese con la maglia della Juve. Nel corso della stagione le prestazioni del difensore sono nettamente migliorate, e ora è una colonna della difesa di Sarri, ma riecco spuntare fuori il "vizietto" nella gara di oggi contro il Torino: un tocco in realtà molto dubbio, ravvisabile (forse) solo con l'ausilio del Var, che tuttavia ha causato l'ammonizione del giocatore, il quale salterà la prossima contro il Milan. Sui social ovviamente l'episodio ha fatto scatenare gli appassionati di calcio…