BOVE SU HUIJSEN

, giocatore della Roma di Jose Mourinho che ha da poco perso il derby di Coppa Italia contro la Lazio ha parlato ai microfoni di Mediaset di Dean, difensore classe 2005 in prestito dalla Juventus. Queste le sue parole:"Posso fare i complimenti a Huijsen. Si è calato in una realtà come Roma con grande personalità e si è messo a disposizione di tutti. Noi vediamo in lui grandissime qualità e gli siamo vicini sempre e comunque. Non credo che un rigore condizioni la prestazione del ragazzo. Si è ambientato molto bene".