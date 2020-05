La beneficenza ai tempi del coronavirus. L'affascinante tennista canadese, E​ugenie Bouchard, ha voluto mettere all'asta una cena, così da devolvere il ricavato ad alcune associazioni no profit che si occupano dell'emergenza. La Bouchard, ex numero cinque del mondo, oggi è crollata alla posizione numero 332, ma non ha perso il suo nutrito seguito di tifosi. Complici anche i 2 milioni di followers su Instagram: è proprio uno di loro il vincitore dell'asta. Il misterioso tifoso, infatti, ha offerto 85 mila dollari (78 mila euro) per passare una serata assieme alla tennista canadese.



