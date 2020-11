Nell'edizione odierna di Repubblica, Luca Bottura ha commentato le maglie della Juventus: "La prima maglia con le strisce anticate è seconda per bruttezza solo a quella a quarti dell'anno scorso, che definire inspiegabile sarebbe riduttivo. (...) Ma il vero buco nero (colore usato spesso, e sempre ad minchiam, ma qui torniamo alla premessa nostalgica) sono le cosiddette "third". La divise "di riserva di quelle di riserva", che dovrebbero generare l'acquisto compulsivo da almeno 90 euro a botta perché esse sole cambiano ogni anno. A questo proposito lancio un appello: se qualcuno in lettura ha acquistato la divisa "mimetica" arancio-nera della Juve, mi scriva in privato per consulti. E lo stesso dicasi per il pigiama grigio che è stato inflitto a noi tifosi del Bologna. O per il completo nero-fucsia del Napoli. Cose a caso, che resteranno nei negozi (pardon: negli store) mentre ogni tifoso implorerà un ritorno al passato che spazzi via l'ispirazione estetica più in voga tra i distruttori di memoria: i terribili Anni Ottanta. Perché il ciclo ispiratorio va avanti così. A Ventenni. Guardacaso".