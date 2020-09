Una rissa clamorosa, scatenatasi negli ultimi 10' della gara tra Psg e Marsiglia, che non sa fermarsi. Cinque espulsi, pugni, calci e razzismo. Spicca l'episodio che ha coinvolto Neymar: reo di aver colpito a palla lontana al difensore avversario Alvaro Gonzalez, dopo essere stato apostrofato con un epiteto razzista in campo ("Scimmia").



Uno scontro proseguito anche nelle ore successive attraverso i rispettivi profili social. "Il mio unico rimpianto è di non trovarmi di fronte quello s...o", aveva esordito Neymar, incassando poco dopo la replica del calciatore del Marsiglia: "Non c'è spazio per il razzismo. La mia carriera è pulita e ho sempre avuto tanti amici tra i miei compagni. Bisognerebbe imparare a perdere e accettare il verdetto del campo". Tutto finito? Macché. A notte inoltrata, Neymar è tornato di nuovo alla carica: "Non sei un uomo capace di riconoscere i tuoi errori. Perdere fa parte dello sport, insultare in modo razzista no. Non ti rispetto, sii uomo, razzista!".