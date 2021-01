Nei minuti finali del primo tempo di Juventus-Spal di Coppa Italia, Federico Bernardeschi si è fatto male alla caviglia sinistra in uno scontro di gioco con Sernicola. In un primo momento l'ex Fiorentina, schierato stasera da esterno destro, ha provato a stringere i denti e giocare quantomeno fino all'intervallo. Ci è riuscito, ma zoppicando vistosamente. Tra primo e secondo tempo, allora, Andrea Pirlo l'ha sostituito con Alessandro Di Pardo, terzino destro 21enne, ormai aggregato in pianta stabile dall'Under 23 ma che ancora non aveva esordito con la prima squadra. Un segnale della fiducia dell'allenatore bianconero verso i giovani talenti, e della volontà di far risparmiare energie preziose ai titolari in una partita che sembra in cassaforte. Di Pardo è di fatto un ex, dato che la Juve lo prelevò esattamente 3 anni fa proprio dalla Primavera della Spal. Restiamo in attesa domani degli aggiornamenti sulle condizioni di Bernardeschi: una botta a una caviglia (destra, in quel caso) è il problema che ha anche tenuto fuori Federico Chiesa dal precedente turno di Coppa Italia contro il Genoa.