@ZZiliani non conosco chi lei sia ma di una cosa sono certo, non sempre la fuga di cervelli all’estero è dannosa... a volte è auspicata!! — Ciro Ferrara (@OfficialCiro) February 17, 2021

Botta e risposta social tra Paoloe Ciro. "Ultim'ora. Koeman in bilico dopo il tracollo col Psg: si parla di Ciro Ferrara". La risposta dell'ex giocatore e tecnico dei bianconeri attraverso Twitter: "Non conosco chi lei sia ma di una cosa sono certo, non sempre la fuga di cervelli all'estero è dannosa... a volte è auspicata!!". Trionfo di condivisioni e apprezzamenti: la risposta di Ferrara in poche ore ha generato quasi 300 rewteet e quasi mille likes. L'immagine è qui in basso.