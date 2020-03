Caputo chiama, Del Piero risponde. O meglio: telefonata in programma: "A 20 gol chiamo il mio idolo Del Piero" ha detto Ciccio Caputo in un'intervsita rilasciata a 'AM Motori'. Pronta la risposta dell'ex attaccante della Juve: "Caro Ciccio, al 20° gol cena pagata al N10Milano e ti svelerò qualche segreto... Inizia il countdown -9". Già, perché Caputo è a 11 reti in campionato, merito anche di quando da piccolo si studiava movimenti e giocate di Alex: "Oltre che per le straordinarie qualità tecniche - continua Caputo - mi è sempre piaciuto per l'equilibrio mentale e l'attaccamento alla maglia della Juve".