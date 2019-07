Non un buon inizio di partita per Cristiano Ronaldo. L'attaccante portoghese è andato per due volte vicino al gol prima di subire una botta al ginocchio che per fortuna non ha avuto conseguenze su CR7 che ha fatto una smorfia di dolore, si è toccato il ginocchio sinistro arrossato ma ha subito continuato a giocare.



FURIA CR7 - Qualche minuto dopo il Tottenham è andato in vantaggio grazie alla rete di Erik Lamela. Un gol che non ha reso felice Ronaldo che durante il cooling break non ha nascosto la propria delusione per il gol subito dai suoi compagni di squadra. Ronaldo non vuole mai perdere, neanche in amichevole.



AGGIORNAMENTO: Le cose migliorano nella ripresa con Ronaldo che ritrova il sorriso segnando il gol del momentaneo vantaggio dei bianconeri, dopo il pareggio di Gonzalo Higuain