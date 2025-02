Bosz si gode la vittoria e pensa agli ottavi: 'Inter un gradino sopra la Juventus'

AFP via Getty Images



PSV-Juventus, le parole di Bosz

Il PSV può festeggiare la grande vittoria contro la Juventus che vale un posto negli ottavi di Champions League. Rimonta della squadra di Bosz che aveva perso all'andata per 2-1. Il tecnico ha parlato in conferenza stampa elogiando la squadra."Penso che abbiamo giocato abbastanza bene e cheE poi, anche a modo nostro. Sono molto contento di questo. Dal punto di vista economico, non possiamo competere con i Paesi più grandi, ma siamo giustamente passati e oggi abbiamo vinto meritatamente. Sono felice per il calcio olandese. Che il Feyenoord e noi siamo passati, dobbiamo essere orgogliosi insieme".

Bosz poi ha anche paragonato la Juventus all'Inter, che potrebbe trovare agli ottavi: " Il sorteggio per gli ottavi?Queste invece le parole di De Jong nel post partita: "Dovevamo dare il massimo per 120 minuti e tutti lo hanno fatto. Inoltre abbiamo fatto vedere anche un bellissimo calcio, si sono state delle fasi in cui abbiamo messo la Juventus con le spalle al muro. E' bello vincere e giocare bene, anche se ad essere onesto oggi c'è stata qualche piccola disattenzione che dobbiamo correggere. Abbiamo passato un periodo di difficoltà, ma ci siamo ripresi tutti insieme e ce la siamo cavata benissimo".