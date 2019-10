di Lorenzo Bettoni, inviato a Torino

Peter Bosz, allenatore del Bayer Leverkusen parla in conferenza stampa dopo la sconfitta contro la Juve: "Abbiamo avuto una sconfitta netta. Abbiamo fatto bene nel primo tempo ma non siamo riusciti a creare occasioni e a livello difensivo abbiamo fatto quell'errore che ci ha portato al gol. E' la differenza tra chi ha esperienza in Champions e chi se la sta costruendo. Ora andiamo avanti".