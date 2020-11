Qual è la maglia 'preferita' degli americani? Una statistica di Soccer.com ci dà un quadro tutto sommato attendibile dei giocatori più seguiti negli Stati Uniti. Cristiano Ronaldo è presente, ma non al primo posto: lì c'è Messi, di fatto il più popolare almeno nella metà degli stati. Lo segue Pulisic, la stella statunitense in maglia Chelsea. Al terzo posto, proprio CR7, seguiti da Kylian Mbappé e Marcus Rashford. Per il portoghese, gli stati 'conquistati' sono Massachussets, Georgia, Illinois, New Mexico. Curiosità finale: nel South Dakota, il più popolare è Leonardo Bonucci.