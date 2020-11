Dall'eliminazione all'Europeo all'ultimo girone di Nations League: non è un buon momento per la Bosnia, che è una squadra acciaccata da infortuni e positività. Il vice CT Custovic ha spiegato: "Abbiamo 21 giocatori, due portieri, e tre casi positivi al Covid. Abbiamo fatto dei prelievi stamattina e stiamo aspettando i risultati (in serata la notizia, non ancora ufficiale, di altri 4 positivi tra cui il portiere Sehic). Stiamo ancora pensando alla partita con l'Olanda. I ragazzi sono stanchi". A scuotere l'ambiente ci ha pensato anche Pjanic, che minaccia l'addio alla nazionale: "La situazione attuale in Nazionale è molto difficile e i risultati non ci sono. Non stiamo mostrando quello che dovremmo essere. Ci sono grossi problemi da molti anni. Non va biasimato Bajevic, perché è arrivato quando i problemi c'erano già. La verità è che non siamo al livello della Serie A e siamo lontani dalla qualità delle altre Nazionali. Ci sono carenze di strutture e di organizzazione. È molto difficile per me accettare, perché è molto difficile per me, perché so come si fa all'estero, so come si fa nei club, come si fa nelle altre nazionali, quanto sia grave".