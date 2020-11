Bosnia-Italia (calcio d'inizio alle ore 20.45, in diretta tv su Rai Uno) è l'ultima giornata nel gruppo 1 della Lega A in Nations League. Ancora senza il ct Mancini e la Scarpa d'oro Immobile alle prese col Covid, gli Azzurri devono difendere il primo posto in classifica per raggiungere Francia, Spagna e Belgio o Danimarca alle final fuor.



FUORI BERNARDESCHI - Evani a Sarajevo conferma lo stesso undici iniziale che domenica ha battuto i polacchi fatta eccezione per Berardi al posto di Bernardeschi, in panchina con Romagnoli ed El Shaarawy.



PROBABILI FORMAZIONI

BOSNIA (4-3-3): Adilovic; Todorovic, Kovacevic, Sanicanin, Kolasinac; Cimirot, Pjanic, Krunic; Visca, Hazdic, Gojak. CT Bajevic.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Acerbi, Bastoni, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Belotti, Insigne. CT Evani.