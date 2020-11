1







di Nicolò Vallone

Altra vittoria convincente dell'Italia, che con un 2-0 a Sarajevo firmato Belotti-Berardi, ma dove spicca un illuminatissimo Insigne, si qualifica alle Final Four di Nations League concludendo in testa il proprio girone davanti a Olanda e Polonia. Nella Bosnia, prestazione sufficiente da regista dell'ex juventino Pjanic.



Ecco le pagelle degli Azzurri:



DONNARUMMA 6 - Una sola parata, su Prevljak nel primo tempo



FLORENZI 6 - Attento in copertura

46' DI LORENZO 6 - Vedi Florenzi



ACERBI 6 - Leggermente in ritardo in alcune situazioni, ma la difesa concede poco



BASTONI 7 - Dove governa lui non si passa



EMERSON PALMIERI 6 - Acquisisce lucidità con l'avanzare del match BARELLA 7 - Interno, esterno, interditore, rifinitore. Non il centrocampo, ma proprio il campo è roba sua!



JORGINHO 6 - Detta i tempi, un'ingenua palla persa in area fa correre un rischio agli Azzurri



LOCATELLI 7 - Nel primo gol recupera il pallone che dà origine all'azione, nel secondo fornisce in prima persona l'assist



BERARDI 6,5 - Si accende a intermittenza, come nel corso della sua carriera, si guadagna la sufficienza piena con l'acrobazia del 2-0

82' BERNARDESCHI 6 - Prende voto colpendo la traversa



BELOTTI 6,5 - Il gol lo sblocca, inizia a dominare fisicamente ma a volte pecca di precisione

82' LASAGNA s.v.



INSIGNE 7,5 - Continua spina nel fianco per la difesa bosniaca, generoso e delizioso

93' CALABRIA s.v.



all. EVANI 7,5 - Completa il suo trittico da supplente di Mancini con l'ennesima prestazione convincente