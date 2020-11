BOSNIA - ITALIA 0-2

(22' Belotti, 68' Berardi)



BOSNIA (4-3-3): Piric; Corluka, Hadzikadunic, Sanicanin, Kadusic (79' Todorovic); Cimirot, Pjanic (76' Danilovic), Gojak; Tatar (79' Rahmanovic), Prevljak (79' Hadzic), Krunic (71' Loncar). A disp: Dizdarevic, Kacavenda, Nastic, Ziljkic, Visca, Kovacevic, Milosevic. All. Bajevic

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi (46' Di Lorenzo), Acerbi, Bastoni, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi (82' Bernardeschi), Belotti (82' Lasagna), Insigne (93' Calabria). A disp: Sirigu, Meret, D'Ambrosio, Tonali, Romagnoli, Soriano, Pessina, Orsolini. All. Evani (al posto di Mancini)



Arbitro: Artur Dias (Portogallo)



AMMONITI: Kadusic (B) per gioco falloso, Romagnoli (I) dalla panchina per proteste, Berardi (I) per gioco falloso