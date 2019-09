La Bosnia è sempre più lontana dalla qualificazione ai prossimi Europei del 2020. Nel girone guidato dall'Italia a punteggio pieno a quota 15 punti, davanti alla Finlandia a 12 e all'Armenia a 9, la Nazionale di Miralem Pjanic è ferma a 7. Il sorpasso da parte dell'Armenia è avvenuto dopo la vittoria per 4-2 nello scontro diretto, con Henrik Mkhitaryan, prossimo avversario di Pjanic in Serie A con la Roma, a segno. Non è bastato il gol di Edin Dzeko alla Bosnia per uscire indenne da Yerevan.