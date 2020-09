Non solo Luis Suarez e quindi il numero 9 bianconero, la Juventus sta cercando anche un quarto attaccante, pedina che nella scorsa stagione è mancato nel momento del bisogno. Un elemento pronto alla chiamata, disposto a partire indietro nelle gerarchie e fino a questo momento il profilo corrisponde a quello di Moise Kean. Il figliol prodigo si è trasferito solamente un anno fa all’Everton per circa 30 milioni di euro compresi bonus, disputando una stagione fatti di più bassi che di alti. Sul classe 2000 c’è anche il Borussia Dortmund, che l’interesse della Juve ha stuzzicato Kean: come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, l’attaccante vorrebbe solo tornare a vestire i colori bianconeri, frenando l’entusiasmo dei tedeschi.