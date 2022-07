Notizia shock per il. Dopo essersi sottoposto ad alcuni esami a seguito di un dolore patito in allenamento, il nuovo bomber 28enne Sebastienha infatti scoperto di avere un, lasciando il ritiro della squadra in Svizzera per tornare in Germania e sottoporsi a ulteriori controlli. "Questa notizia di oggi è stata uno shock per Sebastien Haller e per tutti noi. L'intera famiglia BVB augura a Sebastien una completa guarigione il prima possibile e che possiamo riabbracciarlo presto. Faremo tutto il possibile per assicurarci che riceva il miglior trattamento possibile", ha dichiarato il direttore sportivo del BVB Sebastian. "Il Borussia Dortmund chiede che venga rispettata la privacy del giocatore e della sua famiglia e che non vengano fatte domande. Non appena avremo ulteriori informazioni, informeremo dopo esserci consultati con il giocatore".