Sono da poco state ufficializzate le formazioni di Borussia Dortmund-PSG, gara valida per gli ottavi di finale di andata di Champions League.



Borussia Dortmund (3-4-3): Burki; Piszczek, Hummels, Zagadou; Hakimi, Emre Can, Witsel, Guerreiro; Sancho, Haaland, Hazard.



PSG (4-3-3): Navas; Meunier, Kimpembe, Thiago Silva, Kurzawa; Verratti, Marquinhos, Gueye; Di Maria, Mbappé, Neymar.



EMRE CEDUTO - Da poche ore Emre Can è stato riscattato a titolo definitivo dal Borussia Dortmund. Questo il comunicato della Juve: "Juventus Football Club S.p.A. comunica che, a seguito del verificarsi delle prestabilite condizioni contrattuali, è scattato l’obbligo di acquisizione a titolo definitivo da parte della società Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Emre Can a fronte di un corrispettivo di € 25 milioni pagabili in tre esercizi. Tale operazione genera un effetto economico positivo di circa € 12,4 milioni, al netto del contributo di solidarietà e degli oneri accessori".