Borussia Dortmund-Juventus, quanto costa e come comprare il biglietto

4 ore fa



Da Juventus.com:



Manca sempre meno all'inizio della nuova stagione e, di conseguenza, anche ai primi impegni amichevoli in vista della prima gara ufficiale che la Juventus disputerà domenica 24 agosto alle ore 20:45 all'Allianz Stadium contro il Parma.



Parlando di amichevoli, la prima che vedrà i bianconeri protagonisti sarà quella di domenica 10 agosto, alle ore 17:30, al Signal Iduna Park di Dortmund contro i padroni di casa del Borussia Dortmund. Un primo test di grande fascino per la stagione 2025/2026.



Per i tifosi bianconeri che vorranno assistere al match, alle ore 15:00 di oggi – venerdì 11 luglio 2025 – inizierà la vendita dei biglietti nel settore dedicato ai tifosi della Juventus. Il prezzo del tagliando è di 15€ ed è prevista una tariffa speciale per i minori di 18 anni a 10€. I biglietti potranno essere acquistati direttamente sul sito in formato digitale.



I gates di accesso allo stadio apriranno 2 ore e 30 minuti prima del fischio di inizio.