Borussia Dortmund-Juventus, che entusiasmo per l'amichevole! Già venduti 40.000 biglietti

Getty Images

Cresce già l'attesa per l'amichevole che ladisputerà il prossimo 10 agosto contro il, a conclusione del ritiro nel quartier generale di Adidas a Herzogenaurach (poco prima, anche le Women affronteranno la squadra femminile giallonera)."La richiesta di biglietti è stata elevata il primo giorno di prevendita per i members", si legge in una nota sul sito ufficiale del club tedesco. "La prevendita dei biglietti per entrambe le partite, che si disputeranno all'esordio stagionale, è iniziata mercoledì pomeriggio. I members del club si sono già assicurati 40.000 biglietti per la partita della prima squadra maschile, mentre per la partita femminile del BVB sono già stati venduti 2.500 biglietti. In occasione dell'apertura della stagione del BVB, il 10 agosto, la squadra maschile del Borussia Dortmund affronterà la squadra che detiene il record di vittorie in Italia al Signal Iduna Park (ore 17.30), mentre la squadra femminile del BVB affronterà la squadra di Serie A Femminile allo stadio Rote Erde (ore 13:00). Verranno presentate le rose di entrambe le squadre del Borussia e Mats Hummels saluterà formalmente la squadra".

Infine, una nota pratica: "Sono attualmente in corso le prevendite per i soci del club, che possono acquistare i biglietti per entrambe le partite nel negozio online. Gli abbonati potranno acquistare i biglietti a partire dalle 12.00 CEST di venerdì 11 luglio. È importante notare che gli abbonamenti emessi per la stagione 2025/26 non sono validi per la partita d'apertura della stagione".