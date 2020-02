Lucien Favre, allenatore del Borussia Dortmund, ha parlato in conferenza stampa del nuovo acquisto dei gialloneri Emre Can, centrocampista prelevato nella finestra di mercato invernale dal club tedesco dalla Juve: "Sarà in grado di fare di più poco a poco, in Italia giocava poco. Negli ultimi giorni ha fatto grandi progressi". Il centrocampista tedesco era fuori dal progetto della Juve di Maurizio Sarri. Anche per questo il CFO Paratici ha avallato la cessione in Germania, al Borussia Dortmund, uno dei club che lo seguivano con Bayern Monaco e PSG.