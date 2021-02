Quest'ultimo giorno di movimenti azionari nella Borsa di Milano per il mese di febbraio fa registrare una chiusura complessivamente negativa per l'indice Ftse/Mib: -0,93%. Non asseconda però questo trend il titolo Juventus, che vola in rialzo al +1,47% e fissa la performance dell'ultimo mese su un +8,29%.



Bene anche un titolo "cugino" come Ferrari, che chiude a +1,16%. In negativo invece Exor: -1,39%



Semaforo verde infine per lo Spread Btp/Bund, che non aumenta ed è stazionario a quota 101 punti.