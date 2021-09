Che giornata per la Borsa di Milano! L'ultima settimana di settembre inizia con un indice Ftse Mib che fa registrare un complessivo +0,63%, in cui spicca tra gli altri il +5,1% di Unicredit. In tutto questo, il titolo Juventus mette a segno un rialzo che non si vede tanto spesso: unche fa seguito alla vittoria della squadra bianconera contro la Sampdoria. La Juve troverà continuità anche nel mercato azionario italiano?Per quanto riguarda invece lo Spread Btp/Bund, il dato staziona oltre la tripla cifra e si attesta oggi su quota 102 punti.