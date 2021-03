Giornata scoppiettante per i mercati azionari italiani, con l'indice Ftse/Mib che in questo primo giorno della nuova settimana fa registrare un complessivo 3,12%. Tra le chiusure positive più in evidenza, il +5,86% di Stellantis (una delle numerose proprietà di Exor).



E il titolo Juventus? Si inserisce perfettamente nel "semaforo verde" di oggi, con il suo +3,64% che porta addirittura in positivo la performance totale dell'ultimo anno (+4,56%).



Per quanto riguarda invece lo Spread Btp/Bund, torna a scendere e si attesta su quota 103 punti.