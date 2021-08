La giornata del mercato azionario italiano in questo lunedì di agosto è decisamente positiva, con l'indice Ftse Mib che fa registrare un complessivo +0,49%. Un andamento da semaforo verde nel quale s'inserisce alla grande il titolo Juventus, che quest'oggi chiude in. Risale così a +4,92% la performance dell'ultimo mese. Resta negativa invece quella dell'ultimo anno: -16,36%.Per quanto riguarda invece lo spread Btp Bund, la giornata non è altrettanto positiva e il dato ora è risalito a quota 16 punti.