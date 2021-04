Dopo un inizio di settimana difficile, il titolo Juventus torna a far registrare un segno positivo nel mercato azionario di Milano: un +0,20% che non basta a far tornare il "semaforo verde" sulla performance dell'ultimo anno, attualmente a -1,18%.



Il trend odierno della società bianconera si colloca in una giornata complessivamente positiva per la Borsa italiana, con il +0,59% dell'indice Ftse Mib. A ciò ha contribuito anche il +2,16% di Exor.



Per quanto riguarda invece lo Spread Btp/Bund, oggi è salito e si attesta su quota 105 punti.