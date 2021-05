Le incertezze intorno alla Juventus si riverberano sull'andamento del titolo di Borsa, che chiude questo primo giovedì di maggio con un lieve ribasso: -0,21%. Un trend difficile, testimoniato anche dalla performance dell'ultimo mese: -9,36%.



Crolla invece un altro titolo sportivo della famiglia Agnelli/Elkann, ossia Ferrari: -2,81%.



Tutto questo in una buona giornata per il mercato azionario italiano, con l'indice Ftse Mib che fa registrare un complessivo +0,13%.



Per quanto riguarda invece lo spresa Btp/Bund, continua a salire e si attesa ora su quota 109 punti.