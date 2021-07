L'ultimo giorno di luglio per il mercato azionario porta in dote un trend di complessivo ribasso, con il -0,60% fatto registrare dall'indice Ftse Mib nella Borsa di Milano. Pienamente coerente con questo "semaforo rosso" il titolo Juventus, che chiude inPeraltro nella giornata in cui è stato comunicato l'accordo di garanzia per l'aumento di capitale entro fine anno.Molto bene invece un altro titolo sportivo "di famiglia", ossia Ferrari: +1,60%Per quanto riguarda infine lo Spread Btp/Bund, il dato sale leggermente e oggi si attesta a quota 112 punti.