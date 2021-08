Dopo il "trauma" di venerdì, con la partenza definitiva di Cristiano Ronaldo, che però aveva fatto in realtà volare le percentuali bianconere, l'effetto della cessione di CR7 adesso non sembra essere più così positivo sul titolo Juventus nel mercato azionario italiano. Se la situazione generale della Borsa di Milano è di sostanziale equilibrio, infatti, con l'indice Ftse Mib in complessivo +0,07%, il titolo Juventus chiude questo ultimo lunedì di agosto inPer quanto riguarda invece lo Spread Btp/Bund, il dato oggi respira e si attesta adesso su quota 105 punti.